Autowaschanlage Eckernförde : Barbara und Dirk Streich ziehen sich zurück: Aus „Car Wash“ wird „Clean Car“

Nach 15 Jahren geben die Betreiber der Autowaschanlage „Car Wash“ an Sven Eggert von „Clean Car“ ab. Er betreibt die Anlage weiter, einiges bleibt gleich, einiges ändert sich.

Eckernförde | Seit über 30 Jahren sind Barbara (57) und Dirk (58) Streich selbstständig tätig. Neben ihrem SB-Autowaschpark in Busdorf betreiben sie seit dem Jahr 2006 die Autowaschanlage „Car Wash“ in der Rendsburger Straße 114. Doch damit ist zum Jahreswechsel Schluss: „Ich gehe in Halbrente“, scherzt Dirk Streich. Weiterlesen: Alles eine Frage der Haltung D...

