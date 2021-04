Museum Eckernförde : Volker-Altenhof-Ausstellung nur noch kurz zu sehen

Die Ausstellung „Dem Himmel so nah“ endet am 25. April.

Eckernförde | Die Sonderausstellung „Dem Himmel so nah. Volker Altenhof – Malerei“ im Museum Eckernförde ist nur noch wenige Tage zu besichtigen. Sie endet am Sonntag, 25. April. In der Ausstellung sind aktuelle Gemälde des in Altenhof bei Eckernförde lebenden Künstlers zu sehen, die von den Erlebnissen einer Reise in den Himalaya inspiriert sind. In mehreren Bilde...

