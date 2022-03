Kunst in Kosel : So setzt die Künstlerin Anke Feiler-Kramer mit Licht, Farbe und Treibholz den Norden in Szene

In einer Ausstellung ab 25. März in der Alten Schule Kosel stellt Anke Feiler-Kramer unter dem Titel Schleilichter Drucke, Malerei, maritime Keramik und Treibholzlampen aus. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr.

Kosel | Mit Spaziergängen an Schlei und Ostsee fing es an. Anke Feiler-Kramer (54) fand verwittertes und vom Wasser bearbeitetes Treibholz an den Ufern. Sie sammelte es ein und verarbeitete das Material zu sogenannten „Schleiaugen“. Inzwischen hat die gebürtige Bielefelderin, die seit 25 Jahren in Bohnertfeld wohnt, ihre Techniken um Acryl, maritime Keramik u...

