Seebataillon Eckernförde : Laufen für einen guten Zweck: Seebataillon sammelt für ein Kinderheim im Libanon

Soldaten des Seebataillons schnüren am Freitag die Laufschuhe, um behinderten Kindern im Libanon zu helfen.

Eckernförde | Die Soldaten des in Eckernförde stationierten Seebataillons sind weltweit im Einsatz und bekommen dadurch Einblicke in Lebenswirklichkeiten anderer Länder, die sonst kaum jemand hat. Ins Blickfeld geraten ist den Eckernförder Soldaten dabei das „Mosan Center for Special Needs“ in der Stadt Tyre im Libanon. In dieser Einrichtung werden Kinder mit einem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.