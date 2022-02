Unfall auf der B76 : Schwangere nach Auffahrunfall Höhe Neudorf aus Vorsicht in Klinik gebracht

Freitagnachmittag kommt es auf der B76 zwischen Gettorf und Eckernförde zu einem Auffahrunfall mit zwei Fahrzeugen. Eine Schwangere wird sicherheitshalber in die Uni-Klink Kiel gebracht.

Neudorf-Bornstein | Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitagnachmittag auf der B76 zwischen Gettorf und Eckernförde in Höhe der Abfahrt Achsenkamp. Beteiligt waren zwei Fahrzeuge und zwei Personen. Eine schwangere Frau wurde anschließend sicherheitshalber in die Uni-Klinik nach Kiel gebracht. Stop-and-go - Fahrzeug fährt auf Nach Auskunft der Polizei vor Ort ...

