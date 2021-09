Eröffnungsregatta Kieler Woche : Warum das Welcome Race für die Segler auch ohne Landprogramm so attraktiv ist

Die Crew der Hamburger "Inspiration" war trotz des fehlenden Landprogramms sehr zufrieden mit dem Verlauf der Eröffnungsregatta der Kieler Woche von Kiel nach Eckernförde.

Eckernförde | Auch ohne das ganz große Teilnehmerfeld waren die Eröffnungsregatta der Kieler Woche von Kiel nach Eckernförde am vergangenen Sonnabend und die Rückregatta am Sonntagvormittag ein besonderes Ereignis. Seglerischer Ehrgeiz auf dem Kurs ist dabei traditionell gepaart mit dem Gemeinschaftserlebnis im Eckernförder Zielhafen, in dem normalerweise ein bunte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.