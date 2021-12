Ascheffel : Wo der Nikolaus mit dem Feuerwehrauto kommt

Die Freiwillige Feuerwehr Ascheffel hat eine Nikolausaktion gestartet. 60 Kinder durften sich auf den Besuch des Mannes im roten Mantel und mit weißem Rauschebart freuen.

Ascheffel | In Eckernförde kommt der Nikolaus normalerweise mit dem Schiff zu den Kindern, außer in der Corona-Pandemie. In Ascheffel und Hütten muss der Nikolaus über Land fahren, um die Stiefel der Mädchen und Jungen zu füllen. Als fahrbaren Untersatz hat er sich in diesem Jahr nichts Geringeres als ein rotes Feuerwehrfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Ascheff...

