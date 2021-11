Grundschule Hüttener Berge : Die erste zertifizierte Naturparkschule steht in Ascheffel

Große Freude bei Kindern, Lehrern und Schulleiter Thomas Graue über die Auszeichnung durch den Verein Naturpark Hüttener Berge. Die heimische Natur soll jetzt verstärkt im Unterricht behandelt werden.

Ascheffel | Wissen, wie ein Insekt die Welt wahrnimmt, warum Bäume so wichtig für das Klima sind oder wie man aus Korn Brot backt, – mit diesen Themen werden sich die Mädchen und Jungen der Grundschule Hüttener Berge in Zukunft intensiver im Unterricht beschäftigen. Seit Freitag darf sich die Grundschule in Ascheffel rühmen, die erste zertifizierte Naturparkschul...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.