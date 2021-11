21 Jahre Forschen in Ascheffel : Telse Stoy überreicht Ehrenbürgermeister Petersen zum 83. Geburtstag ein besonderes Geschenk

Zum Geburtstag des Ehrenbürgermeisters wurde die Chronik „Ascheffel – ein Dorf im Wandel der Zeit“ fertig. Autorin Dr. Telse Stoy hat 30 Zeitzeugen befragt, 8000 Fotos und jede Menge Archivmaterial ausgewertet.

Ascheffel | Als Dr. Telse Stoy vor 22 Jahren die Idee hatte, dass es an der Zeit sei, dass auch die Gemeinde Ascheffel endlich ihre Chronik bekomme, fiel ihr Gedanke in die Amtszeit des damaligen Bürgermeisters Günther Petersen. 29 Jahre, von 1986 bis 2015, bestimmte er als Bürgermeister die Geschicke des Dorfes. Lesen Sie mehr: ABSCHIED NACH 45 JAHREN IN DER ...

