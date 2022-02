Kita Hüttener Berge : Naturpark-Kita: Wie schon die Jüngsten an Natur und Wald herangeführt werden

Der Naturpark Hüttener Berge hat die Einrichtung in Ascheffel als erste Naturpark-Kita zertifiziert. Nach Auskunft des Vorsitzenden Detlef Kroll steht in diesem Jahr die Zertifizierung einer weiteren Kita an.

Ascheffel | Helle Kinderstimmen sind auf dem Außengelände der Kita Hüttener Berge zu hören. Zu dem Lied „Waldbodenfüße“ von Matthias Meyer-Göllner singen und stampfen Mädchen, Jungen und ihre Erzieherinnen kräftig mit. Selbst der Nieselregen kann ihre gute Stimmung nicht trüben. „Ich glaube, dieses Lied werden wir jetzt immer zu Beginn unserer Waldtage singen“, s...

