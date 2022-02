Ascheffel : Warum Bäckermeister Dirk Rehbehn im Februar und März Storchenbrot backt

Jubiläum: Seit 140 Jahren gibt es die Bäckerei in der Gemeinde im Naturpark Hüttener Berge, seit 1933 ist sie im Besitz der Familie Rehbehn. Ein Nachfolger für den Familienbetrieb ist nicht in Sicht.

Ascheffel | Als hätte der Storch es geahnt – sehr früh in diesem Jahr hat Meister Adebar sein angestammtes Quartier auf dem Schornstein der ehemaligen Meierei gegenüber der Bäckerei Rehbehn eingenommen. Bereits am 16. Februar war er aus seinem Winterquartier zurück – rechtzeitig zum Jubiläumsmonat der Bäckerei, die in diesem Jahr ihr 140-jähriges Bestehen feiert....

