Kandidaten Landtagswahl 2022 : Open Air: Auf dem Aschberg wirft Daniel Günther erneut seinen Hut in den Ring

Auf der CDU-Wahlkreisversammlung stimmten 86 von 87 Mitglieder für den Ministerpräsidenten als Direktkandidat.

Ascheffel | Corona macht erfinderisch: An diese Kandidatenkür am Dienstag auf dem Aschberg werden sich alle Beteiligten erinnern. Daniel Günther, Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, hat seinen Hut wieder in den Ring geworfen und tritt erneut als Direktkandidat für die CDU des Wahlkreises 8 (Eckernförde) für die Landtagswahl 2022 an. Das Besondere war...

