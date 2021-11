Arbeitslosenzahlen : Arbeitslosenquote in Eckernförde weiterhin bei 3,1 Prozent

Die Zahl der Arbeitslosen hat sich in Eckernförde im vergangenen Monat kaum verändert. Die Quote liegt wie im Vormonat bei 3,1 Prozent und ist damit so niedrig wie lange nicht mehr.

Eckernförde | Die Arbeitslosigkeit im Geschäftsstellenbezirk Eckernförde der Agentur für Arbeit Neumünster ist von Oktober auf November geringfügig um 3 auf 1044 Personen gestiegen. Das waren 323 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug damit Ende November – wie im Oktober – 3,1 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 4,1 Prozent. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.