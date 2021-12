Mitglieder entscheiden Freitag : Iris Ploog ist designierte SPD-Bürgermeisterkandidatin für Eckernförde

42-jährige Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion aus Hohenwestedt bringt nach Überzeugung des Eckernförder SPD-Ortsvorsitzenden Sönke Rix alle Voraussetzungen für die Amtsübernahme im Ostseebad mit.

Eckernförde | Die Vorsitzende der SPD-Fraktion im Kreistag Rendsburg-Eckernförde, Iris Ploog, soll für die SPD die Bürgermeisterwahl am 8. Mai 2022 in Eckernförde gewinnen. Iris Ploog ist unsere designierte Kandidatin. Das sickerte am Montagabend am Rande der Kreistagssitzung durch und wurde auf Nachfrage vom Eckernförder SPD-Ortsvorsitzenden Sönke Rix best...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.