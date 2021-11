Kirchenweg in Groß Wittensee : Udo Zobott und seine Nachbarn sind vom lauten BHKW genervt und fordern besseren Schallschutz

Viele der Anwohner aus dem Kirchenweg sind vom benachbarten lauten Blockheizkraftwerk genervt. Die Tieffrequenztöne und Vibrationen sind für viele Anwohner eine große Belastung, sie fordern einen besseren Schallschutz.

Groß Wittensee | Ein zu lautes Blockheizkraftwerk (BHKW) sorgt für Ärger in Groß Wittensee. Am vergangenen Sonnabend haben sich viele Anwohner des Kirchenwegs in Groß Wittensee mit den Betreibern des neuen BHKW zu einer Aussprache getroffen. Die Anwohner fühlen sich vom Betriebslärm der neuen Anlage erheblich gestört. Blockheizkraftwerke sind hocheffiziente, ...

