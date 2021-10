Park- und Verkehrskonzept : Grüne und Linke fordern Kurzzeitparkplätze für die Innenstadt und Einbeziehung der Bürger

Die Fraktionen der Grünen und der Linken kündigen Antrag für den Bauausschuss am 2. November an. Am Ziel der Verkehrsberuhigung in der Innenstadt wird festgehalten, aber die Bürger müssen mit ins Boot.

Eckernförde | Es kommt Bewegung in der Parkplatzregelung für die Innenstadt. Nachdem sich mehrere Geschäftsleute, Ärzte, Apotheker und Beschäftigte aus der Langebrückstraße, Kieler Straße Süd, Bahnhofstraße und Bachstraße über die Streichung aller 90 öffentlichen Parkplätze in der Innenstadt und die Ausweitung der Gebührenpflicht beschwert hatten, haben die Fraktio...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.