Kindergarten wird erweitert : Kita-Anbau in Holtsee feiert Richtfest

Anfang August, so die Planung, soll der 170 Quadratmeter große und 466.000 Euro teure Anbau bezugsfertig sein.

Holtsee | Unter den Masken nur strahlende Gesichter: Das Richtfest für den Anbau des Kindergartens in Holtsee fand sehr zur Freude aller am Freitag statt, obwohl es zu Beginn des Jahres noch gar nicht danach aussah. „Es ist wirklich erstaunlich, wie schnell das Haus am Ende stand“, sagte Vorstandsmitglied Birte Lindner. Lesen Sie auch: Warum alle Schüler in ...

