Krieg in der Ukraine : Die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine sind im Amtsbereich Hüttener Berge angekommen

Der Amtsausschuss spendet 5000 Euro für die Unterstützung des ukrainischen Volkes. Amtsvorsteher Gero Neidlinger und Amtsdirektor Andreas Betz appellieren an Bürger, freien Wohnraum zu melden.

Ascheffel | Es handelt sich überwiegend um Mütter und Kinder, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen – im Amtsbereich Hüttener Berge sind in den vergangenen Tagen die ersten Flüchtlinge angekommen. „20 ukrainische Flüchtlinge befinden sich zurzeit im Amtsbereich“, erklärte Amtsdirektor Andreas Betz auf der Sitzung des Amtsausschusses am Montagabend im Panorama-...

