Amtsausschuss Hüttener Berge : Zukunftsstrategie 2.0: Ortsentwicklungskonzepte sind Sache jeder einzelnen Gemeinde

Bürgermeister hatten Bedenken gegen den Beschlussvorschlag der Verwaltung. Mithilfe eines Zusatzes wurde dem Papier zugestimmt. Aktuell diskutieren die Kommunen ihre Berichtsanteile des Konzeptes.

Owschlag | Auftaktinterviews im November 2019, Workshops in der Zukunftswerkstatt 2020, umfangreiche Online-Umfragen in der Corona-Pandemie-Zeit – unter der Leitung der Firma Höhn Consulting aus Kiel in enger Begleitung der Amtsverwaltung Hüttener Berge haben sich die 16 amtsangehörigen Gemeinden intensiv mit ihrer Daseinsvorsorge unter der Überschrift „Zukunfts...

