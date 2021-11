„Orange the World“ : Oranges Licht als Signal gegen Gewalt gegen Frauen

Am 25. November startet mit dem internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen die Aktion „Orange the World“ in Eckernförde und den Nachbarämtern. Gleichstellungsbeauftragte werben für die Kampagne und Solidarität.

Eckernförde | „Es kann nicht sein, dass in Deutschland jeden dritten Tag eine Frau durch ihren (Ex)-Partner getötet wird“, sagt Anja Fiebelkorn. Die Gleichstellungsbeauftragte im Amt Dänischer Wohld ist sich mit ihren Kolleginnen in Eckernförde, dem Amt Schlei-Ostsee und dem Amt Hüttener Berge einig, dass es höchste Zeit wird, die Menschen zu sensibilisieren, wenn ...

