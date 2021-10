Firmenjubiläum in Rieseby : Seit 125 Jahren liegen Wurst und Schinken der Familie Holst im Blut

Mit einer Aktionswoche ab 25. Oktober feiert die Fleischerei Jens Holst ihr Jubiläum. Der Betrieb gehörte zu den ersten im Land, die einen Party-Service anboten. Heute umfasst das Angebot auch vegetarische Produkte.

Rieseby | Der moderne Verkaufsraum der Fleischerei Holst ist voll. Voll vom Duft nach geräuchertem Schinken und voll mit Kunden, um die sich um die Mittagszeit fünf Fachangestellte an der langen Theke kümmern. Jedes Stück Fleisch geht hier durch geschulte Hände und wird wie in einer Manufaktur weiterverarbeitet. Am 1. November besteht der Betrieb in der Rieseby...

