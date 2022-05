Tanken im Altkreis Eckernförde : Autofahrer rechnen nicht mit sinkenden Spritpreisen ab 1. Juni

Ab 1. Juni sinkt die Energiesteuer für Kraftstoffe. Tankstellenbesitzer im Altkreis geben sich entspannt und rechnen mit keinem großen Ansturm. Ob die Preise tatsächlich purzeln, steht noch gar nicht fest.

Altkreis Eckernförde | An der Star-Tankstelle am Mühlenberg Eckernförde ist die Lage am Dienstagnachmittag, 31. Mai, entspannt. Nur wenige Autofahrer tanken. Die Preise gegen 16.30 Uhr: Für einen Liter Diesel muss der Kunde 2,10 Euro, einen Liter Super E 10 2,18 Euro, Super 2,24 Euro und Super Plus 2,33 Euro zahlen. Lesen Sie mehr: SCHWANSEN: Superbenzin für 2,23 Euro - ...

