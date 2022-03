Tanken im Altkreis Eckernförde : Zwei-Euro-Marke geknackt: So reagieren Kunden auf die steigenden Spritpreise

Überall im Altkreis steigen die Preise für Diesel, Super und Super plus. Autofahrer reagieren frustriert und schränken sich selbst ein, um Kosten zu sparen. Die Tankstellen-Betreiber hoffen zukünftig auf E-Kraftstoffe.

Gettorf/Eckernförde | Autofahrer haben es zurzeit nicht leicht. Wer mit dem Fahrzeug täglich längere Strecken zurücklegen muss, spürt das aktuell auch im eigenen Geldbeutel. Allerorts in der Region Rendsburg-Eckernförde klettern die Preise an den Tankstellen für die Kraftstoffarten Diesel, Super und Super Plus auf Höchstwerte. Am Mittwoch näherten sich die Preise für Super...

