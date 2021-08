Zeugen in Altenholz gesucht : Nach wilder Verfolgungsjagd mit der Polizei: 50-Jähriger geschnappt

Der Mann fuhr zwischenzeitlich mit mehr als 80 Kilometer pro Stunde durch die Ortschaften und gefährdete beim Überholvorgang einen Bus.

Avatar_shz von Jonas Bargmann

25. August 2021, 16:09 Uhr

Altenholz | Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei endete am Mittwochmittag (25. August) mit der Kontrolle eines 50-jährigen Autofahrers. Das teilte Polizeisprecher Sönke Petersen in einer Mitteilung mit.

Zivile Einsatzkräfte der Polizeistation Altenholz wollten den Mann in seinem Pkw in Altenholz kontrollieren. Der Mann nahm die Aufforderung zum Stoppen zwar wahr, ignorierte diese jedoch und gab Gas. Er fuhr durch Altenholz-Klausdorf, Dänischenhagen. Auf seiner wilden Fahrt fuhr der Mann teilweise über 80 Kilometer pro Stunde in geschlossenen Ortschaften, heißt es in der Pressemitteilung. „Die zivile Streife konnte bei der Verfolgungsfahrt noch feststellen, dass er im Bereich der Eiche in Dänischenhagen einen Bus beim Überholen gefährdet hatte.“

An seiner Wohnadresse in Strande konnte der Autofahrer schließlich kontrolliert werden. Auf den Mann warten neben einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs noch diverse weitere Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Altenholz unter der Rufnummer 0431/22000 100 zu melden.