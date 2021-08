Jugend-Golf : Altenhofer AK14-Jungen schrammen bei den Landesmeisterschaften am Titel vorbei

Vier Altenhofer Nachwuchsgolfer gingen im GC Kitzeberg in Kiel an den Start. Alle drei Jungen in der AK14 hatten berechtigte Titelhoffnungen, wurden aber von einem Außenseiter auf die Plätze 2, 3 und 4 verwiesen.

Kiel | Zwei Runden über jeweils 18 Löcher galt es für den Golf-Nachwuchs aus Schleswig-Holstein mit möglichst wenigen Schlägen zu absolvieren. Im Kieler Golfclub Kitzeberg wurden über zwei Tage die Landesmeisterschaften in den Jugend-Altersklassen ausgetragen. Vom GC Altenhof waren vier Talente mit dabei. Julia Zenker in der AK18, Alexander Hoffmeister, Falk...

