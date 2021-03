Aktivstrand in Eckernförde : Ein Ort zum Wohlfühlen für junge und junggebliebene Menschen

Die Stadt Eckernförde möchte jungen Menschen mehr bieten. Im Sommer soll der Aktivstrand zum neuen Treffpunkt werden.

Eckernförde | Neue Angebote für junge und junggebliebene Menschen in Eckernförde standen am Montagabend im Mittelpunkt der Sitzung des Ausschusses für Jugend, Kultur, Bildung und Sport. Neben der Neuanlage eines Bewegungsparks mit Skateanlage im Schulweg stand der Aktivstrand in Höhe des Kurparks im Blickpunkt. Aktivstrand in Höhe des Kurparks Der Aktivstrand...

