AktivRegion Eckernförder Bucht : Gesucht werden Ideen und Anregungen von Bürgern

Für die neue Förderperiode 2023 bis 2027 erarbeitet die LAG AktivRegion eine neue Strategie, die eine Beteiligung der Bürger vorsieht. Die Online-Fragebogenaktion startet ab sofort und dauert bis 5. Dezember.

Eckernförder Bucht | Ob es sich um eine Seegraskissen-Werkstatt in Schwedeneck, einen Barfußpfad in Sehestedt, einen Unterstand mit Grillmöglichkeit in Neudorf-Bornstein, eine Matschanlage für eine Eckernförder Kita, eine Infostele in Osdorf oder neue Rastplatzgarnituren für den Naturpark Hüttener Berge handelt – eines ist allen Projekten gemeinsam: Alle wurden von der LAG...

