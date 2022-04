Aktionsmonat Naturerlebnis Mai : Warum Meeno Schrader zu 700 Ausflügen in die heimische Pflanzen- und Tierwelt einlädt

Hautnahes Naturerleben: Zum 16. Mal findet in Schleswig-Holstein der „Aktionsmonat Naturerlebnis der heimischen Tier- und Pflanzenwelt“ im Mai statt. Am Dienstag wurde die Aktion am Altenhofer Strand offiziell eröffnet.

Altenhof | Wattwanderungen, naturkundlich geführt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.