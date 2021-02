Eckernförde : Lions-Adventskalender bringt 20.000 Euro an Spenden

Durch den Verkauf des Adventskalenders hat der Lions Club Eckernförde in zwölf Jahren 170.000 Euro spenden können.

Eckernförde | So viel ist noch nie zusammengekommen: Der Verkauf der Adventskalender vom Lions Club Eckernförde in Zusammenarbeit mit der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH (ETMG) hat nach Abzug aller Kosten 20.000 Euro an Spenden für Eckernförder Sportvereine ...

