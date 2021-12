Leichtathletik : Adia Budde vom TSV Altenholz gewinnt den Titel bei den Crosslauf-Landesmeisterschaften

Als Test für den Ausdauerbereich nahm die Mittel-Strecken-Spezialistin des TSV Altenholz bei den Crosslauf-Meisterschaften teil und siegte in ihrer Altersklasse mit großem Abstand.

Mölln | Eigentlich steckt Leichtathletin Adia Budde vom TSV Altenholz mitten in der Vorbereitung auf die kommende Saison. So diente die Landes-Crosslauf-Meisterschaft in Mölln auf einem anspruchsvollen Kurs von 4000 Metern nur einer Standortbestimmung im Ausdauerbereich. Weiterlesen: Titeljagd von Adia Budde geht auch bei den Norddeutschen Meisterschaften ...

