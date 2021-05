Nach der Corona-Zwangspause : Ab 1. Juni wieder Live-Konzerte im „Spieker“ am Binnenhafen

Thomas Kunkowski hat am Montag grünes Licht für eine Wiedereröffnung bekommen. Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonnabend steigen die ersten Konzerte in der beliebten Konzert-Kneipe am Eckernförder Hafen.

Eckernförde | Neustart im „Spieker“. Am Montag bekam Betreiber Thomas Kunkowski grünes Licht von der Stadt, dass er ab sofort auf der kleinen Live-Bühne am Hafen wieder Konzerte ausrichten darf. Das freut nicht nur Kunkowski, sondern auch die vielen Fans der Hafen-Location im alten Siemsen-Speicher. Lesen Sie weiter: Erstes Konzert nach Corona: Jan Löchel spielt...

