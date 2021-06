Feuer in Gammelby : Erst brennt der Carport, dann der Dachstuhl - Ehepaar bleibt unverletzt

80 Einsatzkräfte von sieben Feuerwehren mit der Drehleiter aus Eckernförde löschten Montag den Brand in der Ortsmitte von Gammelby. Die Kriminalpolizei hat vor Ort mit der Ermittlung zur Brandursache begonnen.

Gammelby | Der Weg zum Einsatzort war für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gammelby nicht weit. Montag um 15.05 Uhr kam der Feueralarm, dass gegenüber dem Gerätehaus ein Carport brennt. Als die ersten Einsatzkräfte zum Einsatzort kamen, stand ein Doppelcarport am Gebäude in voller Ausdehnung in Brand, berichtet Einsatzleiter und Gammelbys Wehrführer, Andr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.