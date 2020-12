Tafel Gettorf : 7500 Euro: Statt Weihnachtsfeier spendete Hans-Georg Lembke das Geld der Tafel

Coronabedingt musste die Weihnachtsfeier der „Norddeutschen Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG“ (NPZ) ausfallen.

Avatar_shz von Sigrid Querhammer

09. Dezember 2020, 18:49 Uhr

Gettorf | Am Dienstag übergab eine kleine Delegation der „Norddeutschen Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG“ (NPZ), bestehend aus Vertretern der Gesellschafterfamilien und des Betriebsrates, am Gettorfer Standort der Tafel Eckernförde/Gettorf eine Spende in Höhe von 7500 Euro.

Eigentlich hätten die NPZ-Mitarbeiter sich zur Weihnachtsfeier im Hotel „Stadt Hamburg“ treffen sollen

Eigentlich hätten sich die Mitarbeiter des Standortes Holtsee der „Norddeutschen Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG“ im Hotel „Stadt Hamburg“ in Gettorf zur diesjährigen Weihnachtsfeier getroffen. Da dies wegen Corona nicht möglich ist, spendete das Unternehmen die Summe, die im vorigen Jahr für die Weihnachtsfeier aufgewendet wurde. Für den Standort auf der Insel Pöhl spendete das Unternehmen 5600 Euro der Tafel in Wismar.

Weihnachtsfeier viel mehr als nur gemeinsames Essen und Trinken

Gesellschafter Hans Joachim Lembke erklärte bei der Übergabe des symbolischen Schecks, dass die Weihnachtsfeiern im Unternehmen immer viel mehr bedeuten als gemeinsames Essen und Feiern, „sondern auch Begrüßung neuer Mitarbeiter, Verabschiedung von Mitarbeitern, die in den Ruhestand gehen, Treffen der Senioren, Rückblick auf das hinter uns liegende Jahr…, Ausblick auf das neue Jahr“. Dieser Austausch fehle in diesem Jahr, aber die Landwirtschaft sei systemrelevant.

Andere Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns, (sollen) auch Weihachten gut feiern können. Hans-Georg Lembke

„Alle unsere Mitarbeiter an allen Standorten konnten arbeiten. Niemand musste in Kurzarbeit und hatte Einkommensverluste. Wir alle bei NPZ sind gesund geblieben und bisher kaum von Corona getroffen.“ So seien sich Gesellschafter und Betriebsrat sehr schnell einig geworden, mit dem unfreiwillig eingesparten Geld zu helfen, „damit andere Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns, auch Weihachten gut feiern können“, so Lembke.

Das Geld wird für die Betriebskosten und die Miete vewendet

Die Tafel konnte sich aber nicht nur über die Geldspende freuen, sondern auch über einige Kisten Rapsöl, das im Unternehmen produziert wurde. Geldspenden verwendet die Tafel für Miete und Betriebskosten ihrer Ausgabestellen in Eckernförde und Gettorf. Petra Winter, die Leiterin der Tafel in Eckernförde, erklärte: „Wir dürfen von Spenden keine Lebensmittel kaufen.“

Wir dürfen von Spenden keine Lebensmittel kaufen. Petra Winter (Leiterin der Tafel Eckernförde)

Um Bedürftige zu versorgen, ist die Tafel auf Lebensmittelspenden angewiesen. Von den Supermärkten kommen immer weniger. Der Grund: Die Unternehmen haben der Lebensmittelverschwendung den Kampf angesagt, kaufen präziser ein. So ist die Tafel zunehmend auf Aktionen der Märkte angewiesen, die zum Teil fertig gepackte Tüten für die Tafel verkaufen.

Supermärkte spenden immer weniger Lebensmittel

Aber auch gemeinnützige Organisationen helfen, indem sie sich vor die Märkte stellen und Lebensmittelspenden von Kunden entgegennehmen. „Letztes Wochenende haben die Rotarier 15 Kisten Lebensmittel für uns gesammelt“, so Elke Biehl, die Leiterin der Gettorfer Außenstelle der Tafel. Aber auch Einzelspender helfen. „Eine ältere Dame kommt jeden Donnerstag und gibt Lebensmittel im Wert von 20 Euro ab. Die Gettorfer sind insgesamt sehr spendabel“, freut sich Elke Biehl.

Gettorfer Tafel unterstützt 50 Haushalte mit bis zu 150 Menschen

Insgesamt unterstützt die Gettorfer Außenstelle der Tafel jede Woche etwa 50 Haushalte mit insgesamt 120 bis 150 Personen aus Gettorf und Umgebung mit Lebensmittelspenden. In Corona-Zeiten gibt es aus Platzgründen in der Gettorfer Außenstelle keine Selbstbedienung für die Kunden. Die Kunden können ihre Wünsche äußern und bekommen dann ihre fertige Tüte draußen vor der Tür.