Zeugen in Altenholz gesucht : 75-Jährige stürzt mit E-Bike in Altenholz nachdem ein Kastenwagen sie dicht überholte

Seniorin bricht sich beim Ausweichmanöver im Alten Kieler Weg einen Arm.

von Dirk Steinmetz

11. November 2020, 08:54 Uhr

Altenholz | Bei einem Unfall in Altenholz am Dienstag dieser Woche stürzte eine 75-jährige Frau aus Altenholz im Alten Kieler Weg und verletzte sich dabei. Nach Angaben der Polizei befuhr die Frau gegen 13.40 Uhr mit ihrem E-Bike die Fahrbahn in Richtung Klausdorfer Straße, als ein weißer Kastenwagen beim Überholen sehr dicht an ihr vorbei fuhr. Beim Versuch auszuweichen stürzte sie und brach sich einen Arm.

Frau stürzt nach Ausweichversuch und bricht sich einen Arm

Der Fahrer des weißen Kastenwagens entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Frau zu kümmern, teilt die Polizei mit. Passanten versorgten die Frau bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Fahrer des Kastenwagens entfernte sich vom Unfallort

Die Polizei in Altenholz sucht nun den Fahrer des weißen Kastenwagens oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Altenholz unter der Rufnummer 0431/22 000 100