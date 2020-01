Polizei bittet um Mithilfe : 72-Jähriger aus Osdorf vermisst

Der 72 Jahre alte Karl P. aus Osdorf wird vermisst. Wer hat ihn vielleicht gesehen?

19. Januar 2020, 12:51 Uhr

Osdorf | Seit Sonnabend wird der 72 Jahre alte Karl P. aus Osdorf vermisst. Er ist orientierungslos und auf Medikamente angewiesen. Eine groß angelegte Suchaktion mit einer Rettungshundestaffel, einem Hubschrauber und Kräften der freiwilligen Feuerwehr Osdorf haben bislang nicht zum Erfolg geführt. Der Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß, von schlanker Statur, hat graue Haare und einen grauen Dreitagebart. Er ist Brillenträger und vermutlich mit einer dunklen Jacke bekleidet. An beiden Unterarmen trägt er einen Verband. Ein aktuelles Bild liegt zurzeit nicht vor.

Da die umfangreiche Suchaktion von gestern Abend bis heute Vormittag zu keinem Erfolg geführt hat, bittet die Polizei die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe. Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend mit der Kriminalpolizei in Kiel unter der Telefonnummer 0431-1603333 oder dem Polizeiruf 110 in Verbindung zu setzen. Die Bewohner in Osdorf werden gebeten, ihre Grundstücke nach dem Vermissten abzusuchen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er dort einen Unterschlupf gesucht hat.