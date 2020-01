Kreis Rendsburg-Eckernförde : 72-Jähriger aus Osdorf nach Vermisstenfahndung tot aufgefunden

Hinweise auf eine Straftat liegen der Kripo Kiel nach ersten Erkenntnissen nicht vor.

20. Januar 2020, 08:18 Uhr

Osdorf | Der seit Sonnabend, 15 Uhr, vermisste 72-Jährige aus Osdorf wurde in der Nacht zu Montag tot auf einem Feld in Osdorf aufgefunden. Das teilte die Polizei Kiel am Montagmorgen mit.

Der Kriminalpolizei aus Kiel liegen nach jetzigem Stand der Ermittlungen keine Hinweise auf eine Straftat vor, heißt es in der Mitteilung. Zuvor gab es eine großangelegte Suchaktion mit einer Rettungshundestaffel, einem Hubschrauber und der Freiwilligen Feuerwehr.

