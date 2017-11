Jubiläum : 70 Jahre TSV Altenholz: „Sport ist mehr als nur ein 1:0“

vergrößern 1 von 2 Foto: bud 1 von 2

erstellt am 06.Nov.2017 | 07:07 Uhr

Mit einer Festwoche feiert der TSV Altenholz im Sommer 2018 sein 70-jähriges Bestehen. „Es wird einen Umzug durch die Ortsteile geben“, kündigte Vorsitzender Rolf Lorenzen jetzt in der Jahresversammlung an. Zudem sind Handball- und Fußballspiele sowie ein Festball zum Jubiläum geplant.

2350 Mitglieder zählt der TSV aktuell. „Sport erreicht alle Altersgruppen“, sagte Lorenzen, „er ist mehr als nur ein 1:0.“ Nicht zuletzt bei jungen Menschen trage Sport zur Persönlichkeitsbildung bei.

Um den Nachwuchs für ein Ehrenamt im Verein zu begeistern, wurde nun der Vorstandsposten „Jugend“ eingeführt: Dieses Amt bekleidet Arne Nitzer, der in der Versammlung gewählt wurde. „Ich freue mich darauf, den Jugendbereich zu beleben“, sagte der 49-Jährige. Zudem wurden Michael Pfaff (Kassenwart) und Sönke Bergemann (Öffentlichkeitsarbeit) im Amt bestätigt.

Unterdessen biegt die Sanierung des Vereinsheims laut Vorsitzenden auf die Zielgerade ein. „Es gab dabei leider einige Überraschungen“, wie Lorenzen berichtete. Die angepeilten Kosten würden trotzdem nicht überschritten. Die Sanierung schlage mit rund 75 000 Euro zu Buche.

Der Gemeinde sprach der TSV-Chef ein Dankeschön dafür aus, dass der Verein die Sportstätten kostenlos nutzen dürfe. „Wir sind dort aber nur Gäste und müssen mehr auf Sauberkeit achten“, appellierte Lorenzen an die Mitglieder des Vereins . Er forderte von ihnen einen „schonenden Umgang mit den Sportgeräten“. Wer sich nicht an die Regeln halte, müsse künftig mit einem Hallenverbot rechnen. „Bisher war das nicht nötig“, so der Vorsitzende.

Zudem reagiert der Verein auf Kostensteigerungen. „Über die Mitgliedsbeiträge ist das nicht zu schaffen“, sagte Vereinschef Rolf Lorenzen. Deshalb soll der TSV Altenholz künftig die Möglichkeit haben, auch Spartenbeiträge zu erheben – in Absprache mit den zuständigen Abteilungsleitern. Eine entsprechende Satzungsänderung erhielt in der Versammlung grünes Licht.