Norla : 68. Norla bricht Aussteller-Rekord

Rendsburg | Drei Wochen vor der 68. Landwirtschafts- und Verbrauchermesse Norla in Rendsburg sind die Hallen und das Messegelände ausgebucht. Die Zahl der Aussteller ist gegenüber dem Vorjahr um mehr als fünf Prozent gewachsen. Etwa 600 Unternehmen präsentieren sich von Donnerstag, 7. September, bis Sonntag, 10. September, auf dem 13 Hektar großen Messegelände südlich des Nord-Ostsee-Kanals an der Straße Grüner Kamp. „Die Messe entwickelt sich weiter nach vorn. Das spricht sich herum. Es gibt viele neue Aussteller, die gehört haben, dass es gut in Rendsburg ist, und sich deshalb angemeldet haben“, erklärte die Messeleiterin Dörte Röhling die große Nachfrage. Im vergangenen Jahr verzeichnete sie etwa 70 000 Besucher.

Schwerpunkt wird in diesem Jahr die Tierzucht und -haltung sein. „Etwa ein Viertel der Aussteller beschäftigt sich mit Tierhaltung, -zucht, -fütterung, Melktechnik und Stallbau“, erläuterte Dörte Röhling. Passend dazu richtet die Arbeitsgemeinschaft schleswig-holsteinischer Tierzüchter (AG-TZ) auf dem Gelände ihre 30. Landestierschau aus, die alle zwei Jahre zum Norla-Programm gehört. Die Züchter bringen Fleisch- und Milchrinder, Pferde, Ponys, Schweine, Schafe und Ziegen mit. Als täglichen Höhepunkt zeigen sie auf einem Vorführring Paraden der ausgestellten Tierarten und -rassen. Auf einer Aktionsfläche in einem Tierschauzelt wird ein vielfältiges Programm geboten. Auch Binnenfischer und Imker informieren über ihre Arbeit.

Ein Fuhrpark aus Traktoren, Schleppern, Geräten der Drill-, Dünge-, Spritz- und Erntetechnik sowie zur Bodenbearbeitung gehört zum Standardprogramm der Norla. Landmaschinenhändler aus Schleswig-Holstein werden Fahrzeuge nahezu sämtlicher Fabrikate ausstellen.

Besucher können sich über Solar- und Windenergie und Kleinwindkraftanlagen informieren. Anbieter für Service und Monitoring von Photovoltaikanlagen stehen Rede und Antwort. Heimwerker werden ein vielfältiges Angebot an Werkzeugen vorfinden. Ausgestellt werden Möbel für Haus und Garten, Sicherheitsschränke, Treppen, Türen, Fenster, Küchenhelfer und Haushaltsgeräte. Informationen gibt es zu Heizsystemen und Energiekonzepten.

Besucher können sich nicht nur über die Herstellung von Lebensmitteln informieren, sondern sie auch probieren. In einem Bauerntreff, auf einem Bauernmarkt, im Deula-Café und an anderen Ständen gibt es Essen und Trinken. Kinder können sich in einem Parcours für Tret-Trecker verausgaben, in einem Miniaturbauernhof ferngesteuerte Traktoren lenken und sich schminken lassen.

Eröffnung der Schau

Werner Schwarz, Präsident des Bauernverbands Schleswig-Holstein, wird die Messe am Donnerstag, 7. September, ab 9.30 Uhr im Rahmen einer Feier für geladene Gäste im Tierschauzelt eröffnen. Grußworte werden Klaus Schlie, Präsident des schleswig-holsteinischen Landtags, Robert Habeck, Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung, Karin Wiemer-Hinz, Rendsburgs Stadtpräsidentin, und Christina-Johanna Paulsen-Schlüter, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holsteinischer Tierzüchter, sprechen. Für Musik sorgt die Bläsergruppe Hohner Harde unter Leitung von Jens Wittern.

