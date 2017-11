Verdi : 65 Jahre der Gewerkschaft treu

vergrößern 1 von 2 Foto: Peters 1 von 2

von Arne Peters

erstellt am 14.Nov.2017 | 05:36 Uhr

Eckernförde | 65 Jahre Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft – das kommt nicht alle Tage vor. Horst Landt aus Eckernförde hat diese Zeit geschafft und ist jetzt dafür vom Verdi-Ortsverein geehrt worden. Ebenso weitere Frauen und Männer für 50, 40 und 25 Jahre Mitgliedschaft. 1952 begann Horst Landt seine Ausbildung bei der Post. „Meine Kollegen sagten gleich, dass ich in die Gewerkschaft eintreten muss.“ Das tat er dann auch und engagierte sich lange. Bis heute ist er im Ortsvorstand tätig.

„Es ist heute nicht selbstverständlich, so lange Mitglied zu sein“, sagte die Verdi-Bezirksgeschäftsführerin Ute Dirks. „Viele treten in die Gewerkschaft ein, wenn sie ein persönliches Problem haben, und sind wieder weg, wenn es gelöst ist. Aber das ist nicht Zweck einer Solidargemeinschaft.“ Das sieht auch der Ortsvorsitzende Horst Kunze so: „Viele verwechseln uns mit einem Versicherungsunternehmen. Wir verstehen uns aber als Interessenvertretung der Beschäftigten in Betrieben sowie aller Arbeitnehmer, der Azubis, der Rentner und der Arbeitslosen.“

Drei Schwerpunkte für die Verdi-Arbeit nannte Ute Dirks: das Aushandeln von Tarifverträgen, den Kampf für eine Rente, die zum Leben reicht, und die anstehende Fusion des Verdi-Bezirks Nordost mit dem Bezirk Westküste zum 1. Juli 2018. Sie zählte einige Errungenschaften auf, die ohne Gewerkschaften ihrer Meinung nach nicht eingeführt worden wären: Tarifverträge, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Kündigungsfristen, Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie Mindestlohn.

Horst Kunze ging auf die Geschichte der Gewerkschaften ein und sprach auch Missstände an: „Trotz Rückgang der offiziellen Arbeitslosigkeit nimmt die Armut in unserem Land beständig zu: Die Kinderarmut liegt bei 20 Prozent. 2,7 Millionen Menschen haben zusätzlich zu ihrem sozialversichungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis einen Nebenjob. Die Zahl der Rentner, die zusätzlich zu ihrer Rente arbeiten müssen, hat sich innerhalb von zehn Jahren auf im letzten Jahr 950 000 verdoppelt.“ Deswegen seien starke Gewerkschaften, die für die Arbeits- und Lebensbedingungen ihrer Mitglieder kämpfen können, notwendig. Gleichzeitig forderte er von Verdi, stärker die Initiative zu ergreifen statt nur zu reagieren. Kunze begrüßte, dass die Forderung des Deutschen Gewerkschaftsbundes nach bezahlbarem Wohnraum bei der Eckernförder Politik angekommen sei und kritisierte stark, dass sich bis auf die SPD und die Linke seiner Meinung nach keine Partei für den Erhalt der Kinderstation an der Imland-Klinik eingesetzt habe. Der Erhalt der Entbindungsstation sei einzig ein Erfolg der Bürgerinitiative und deren Unterstützer. Zudem lehnte er zusätzliche verkaufsoffene Sonntage außerhalb der Bäderregelung ab. Es handele sich dabei nur um wirtschaftliche Interessen.