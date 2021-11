Tüv in Eckernförde : Beton im Schweller und angesprühte Achsen – die Schummeleien werden weniger

So mancher hat früher bei der Tüv-Untersuchung versucht, die Sachverständigen hinters Licht zu führen. Das gibt es heute kaum noch. 65 Prozent aller Kunden haben im vergangenen Jahr sofort die Plakette bekommen.

Eckernförde | Früher gab es mehr Versuche, den Tüv zu überlisten: „Da wurde auch schonmal Beton in den frisch angesprühten Türschweller gegossen, damit man beim Abklopfen nicht hört, dass er verrostet ist.“, erzählt Ralf Tilly, Leiter der Tüv-Station in der Marienthaler Straße. Weiterlesen: TÜV Stationsleiter Ralf Tilly: So verhalten sich Autofahrer bei Unwetter...

