Polizei bittet um Mithilfe : 50-Jähriger mit Down-Syndrom wird seit Dienstag in Brodersby vermisst

Der Mann hat seine Wohneinrichtung am Dienstag früh verlassen und kam nicht bei seiner Arbeitsstelle in Kappeln an. Die Polizei bittet um Hinweise. Eine erste Suche in der Nacht mit Feuerwehr und Hunden war erfolglos.

Brodersby | Seit Dienstagmorgen wird der 50 Jahre ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.