TÜV-Statistik : 49 Prozent aller Autos sind makellos

von Arne Peters

erstellt am 09.Nov.2017 | 06:00 Uhr

Eckernförde | Mehr als 62 Prozent aller Autos, die im vergangenen Jahr an der Tüv-Station in Eckernförde die Hauptuntersuchung absolviert haben, bekamen sofort eine neue Plakette mit zwei Jahren Gültigkeit. Bei mehr als 49 Prozent gab es sogar gar keine Mängel. Das teilt der TÜV mit, der jetzt die Statistik für das Jahr 2016 vorgestellt hat. Dennoch hatten 37,9 Prozent der Fahrzeuge erhebliche Mängel. Sie mussten unverzüglich repariert werden, bevor nach einer Nachprüfung die TÜV-Plakette auf das hintere Kennzeichen geklebt werden konnte. Als absolut verkehrsunsicher wurde nur ein Auto eingestuft.

Im gesamten Norden hat sich damit die Zahl der Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln schon zum vierten Mal hintereinander verringert. In den Augen der TÜV-Sachverständigen ist dies der Beleg für die Wirksamkeit der unabhängigen und neutralen Hauptuntersuchung, die in der Regel alle zwei Jahre fällig ist und Fahrzeuge mit Mängeln in die Reparaturbetriebe schickt. Dadurch werden die Autofahrer angehalten, in einen guten technischen Zustand ihres Fahrzeugs zu investieren.

„Wir freuen uns über diese Entwicklung der Mängelquoten“, sagt Ralf Tilly, Leiter der Eckernförder TÜV-Station. „Die Autofahrer kümmern sich in Zeiten guter Wirtschaftslage mehr um Wartung und Pflege ihrer Fahrzeuge und nehmen fällige Termine zur Inspektion und Instandhaltung wahr.“ Besonders würde es ihn jedoch freuen, „wenn der kurze Check der Beleuchtungsanlage vor Fahrantritt zur Regel wird.“

Dass die Beleuchtungsanlage nämlich mitunter stiefmütterlich behandelt wird, zeigt die Verteilung der Mängelgruppen. Hier liegt „Licht, Elektrik“ in der Statistik wieder weit vorne. Und das, obwohl die Kontrolle der Beleuchtungsanlage und deren Reparatur in der Regel relativ einfach zu bewerkstelligen ist. Allerdings ist die Quote der erheblichen Mängel in diesem Bereich erneut gesunken. Daran haben auch die Hersteller mit der Entwicklung von zuverlässiger und langlebiger Technik, wie beispielsweise LED-Leuchten ihren Anteil. Und auch die alljährliche Beleuchtungsaktion, die jeweils im Oktober unter anderem vom Kfz-Gewerbe und dem TÜV durchgeführt wird, dient dem Ziel, Beleuchtungsmängel vor der dunklen Jahreszeit abzustellen. Insgesamt ergibt sich in der TÜV-Statistik als Reihenfolge für die am häufigsten auftretenden Mängelgruppen: „Licht, Elektrik“, „Umweltbelastung“, „Achsen, Räder, Reifen“ und „Bremse“.

Je älter die Fahrzeuge bei ihrem TÜV-Termin sind, desto höher ist die Zahl derjenigen, die im ersten Anlauf keine Plakette bekommen. Die aktuellen TÜV-Nord-Zahlen belegen: Bei der ersten Hauptuntersuchung im Alter von drei Jahren finden sich bei 5,8 Prozent der Autos erhebliche Mängel. Im Alter von fünf Jahren sind es schon 11,1 Prozent und so geht es weiter bis zu den Elfjährigen, von denen 30,1 Prozent zur Reparatur in die Werkstatt müssen.

Wichtig: Wer noch mit einer rosafarbenen Plakette für 2017 unterwegs ist, sollte sich um einen Termin für die Hauptuntersuchung kümmern. Mit dem bevorstehenden Jahreswechsel ändert sich die Farbe der ‚fälligen‘ Plaketten von Rosa auf Grün. So ist zum Beispiel für Ordnungshüter schon farblich erkennbar, dass der TÜV-Termin überzogen wurde. Nach mehr als zwei Monaten ist ein Verwarnungsgeld fällig, ab dem achten Monat kommt noch ein Punkt in Flensburg hinzu.

>Termine zur Hauptuntersuchung beim TÜV: Tel. 0800 80 70 60, www.tuev-nord.de