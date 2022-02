Bürgermeisterwahl am 8. Mai : Christoph Schleusener möchte neuer Bürgermeister in Eckernförde werden

48 Jahre, Volljurist, dreifacher Familienvater: Christoph Schleusener hat am Donnerstag seine Kandidatur im Rathaus eingereicht. Jetzt sind es vier Kandidaten, die am 8. Mai Bürgermeister in Eckernförde werden wollen.

Eckernförde | Die Bürgermeisterwahl am 8. Mai in Eckernförde wird immer interessanter. Gestern hat Christoph Schleusener seinen Hut in den Ring geworfen und seine Kandidatur publik gemacht. Er ist damit der vierte Kandidat, der sich bei den Bürgern um das Bürgermeisteramt bewirbt. Neben ihm treten am 8. Mai auch Jenny Kannengießer (unterstützt von den Grüne, CDU un...

