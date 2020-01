SKI AG der Isarnwohld-Schule : 45 junge Gettorfer im Schnee

Die Ski-AG der Isarnwohld Schule Gettorf verbrachte sechs Tage in Neukirchen.

26. Januar 2020, 14:48 Uhr

Neukirchen/Gettorf | Die Teilnehmer der Ski-AG der Isarnwohld Schule Gettorf haben in diesem Winter tatsächlich Schnee sehen können. Die Abfahrt mit 45 hochmotivierten Schülern der achten und neunten Klasse war am 18. Januar.

Die Leiter Patrick Göth und Jörg Hoch fuhren mit der Gruppe und vier Studierenden nach Neukirchen am Großvenediger in Österreich in die Gaststätte im Neuhaushof. Dort erwartete die Norddeutschen nach ihrer Anreise in der Nacht Kaiserwetter und Sonne satt. Bei der Mittagspause draußen auf der Hütte, kamen viele das erste Mal in den Genuss, das Panorama der schneebedeckten, endlosen Bergketten zu genießen. Insgesamt waren sechs Skitage angesetzt. Es ging um eine Kompetenzerweiterung außerhalb des Schulaltages. Vor allem die soziale Kompetenz wurde dabei gefördert.

„Ich habe noch nie so gerne gelernt“, sagte dann auch einer der Schüler. Nach nur einem Tag fuhren die Skianfänger die erste Piste herunter. Daneben wurde auch die längste Rodelbahn Europas (14 Kilometer) getestet.