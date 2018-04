nachhaltiges Schulprojekt : 4000 Meerforellen für den Lachsenbach

Die Aktion „Meerforellenbrutanlage und Nachzucht“ der Richard-Vosgerau-Schule für Viertklässler geht ins vierte Jahr. Vor den Sommerferien wird die Größe der Fische überprüft.

Ihre Anspannung war groß, als Ranija, Schülerin der Richard-Vosgerau-Schule, einen Blick in die großen Plastiktüten werfen konnte, die Fischereimeister Albrecht Hahn im Gepäck hatte. In jeder der acht Tüten schwammen rund 500 kleine Meerforellen, die an diesem Tag im Lachsenbach in die Freiheit entlassen werden sollten. Die Neunjährige ist eine von 55 Viertklässlern, die an dem Schulprojekt „Meerforellenbrutanlage und Nachzucht“ teilnehmen.

Bereits zum vierten Mal bietet Projektleiterin Hildegard Schenck in Zusammenarbeit mit Albrecht Hahn, Fischereimeister der Fischbrutanstalt Altmühlendorf, für die Viertklässler die Aktion, die bei den Schülern ein Verständnis für biologische Zusammenhänge weckt, an. „Die Kinder haben ein enormes Interesse“, so Hahn, „sie nehmen aktiv teil und begreifen den Kreislauf des Lebens.“ Als Paten verrührten sie im November in der Fischbrutanstalt die Rogen (Eier) und die Milch (Sperma) miteinander und erzeugten so neues Leben. Im Februar waren sie Geburtshelfer, da einige der Meerforellen noch während der Unterrichtsstunde schlüpften. Nachdem die Fische die erforderliche Größe von drei bis fünf Zentimetern hatten, wurden jüngst 4000 Meerforellen im Lachsenbach ausgesetzt. Bo (10) aus der Klasse 4 a war eine der glücklichen Schüler, die einige Fische in die Freiheit entlassen durften. Ein aufregender Moment für alle – werden sie überleben? Ab einer Größe von 15 Zentimetern wandern die Meerforellen, die bis zu 80 Zentimeter lang und acht Kilogramm schwer werden können, im Herbst in die Ostsee. Bevor es soweit ist, wollen die Schüler vor den Sommerferien das Wachstum „ihrer Fische“ mithilfe des Elektrokeschers überprüfen.