37 Teams schon dabei – weitere Läufer und Helfer gesucht

Der Lauf ins Leben geht in die 13. Runde. Am 15. und 16. Juli startet der 22-stündige Spenden-Marathon zugunsten von Krebspatienten und deren Angehörigen. In den Startlöchern stehen viele ehrenamtliche Helfer in Zusammenarbeit mit der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft. Das Organisationsteam hat ein buntes Rahmenprogramm erstellt.

Nicht der sportliche Aspekt, sondern Gemeinschaftsgefühl und Solidarität mit Betroffenen stehen im Mittelpunkt. Bisher haben sich 37 Mannschaften angemeldet und unterstützen somit die Arbeit der Krebsgesellschaft in der Region. Noch bis zum 14. Juli können sich weitere Mannschaften zusammenschließen und sich für den Benefiz-Lauf anmelden. Unternehmen sind herzlich eingeladen, diesen guten Zweck mit einer (Sach-) Spende oder der Teilnahme einer eigenen Mannschaft, zu fördern. Dank des Erlöses der Aktion konnten in Eckernförde eine Krebsberatungsstelle eingerichtet werden und unterschiedliche Workshops und Kurse für Betroffene angeboten werden.

Im Vorbereitungsteam ist Thomas Jürgensen (53) mit dabei. Für ihn ist der Lauf ins Leben eine Herzensangelegenheit. Zweimal hat ihn die tückische Krankheit getroffen: „Ich engagiere mich im Technischen Hilfswerk (THW). Auch wenn es jedes Jahr wieder ein enorm emotionaler Angang ist, brauche ich dieses Fest, diese Gemeinsamkeit, diese Momente der Kerzenzeremonie und den Sonnenaufgang. Es macht Freude, die Menschen zu treffen, die Fröhlichkeit beim Rahmenprogramm zu spüren. Einfach das Leben.“ Von Anfang an dabei sind auch Christian Köhn (THW) und Klaus Korinth vom Heilpädagogium. Zum ersten Mal stellt die Deutsche Angestellten Akademie (DAA) eine Mannschaft mit 13 Läufern mit ihrem Coach Lina Bamann (30). Stolz teilen die ehrenamtlichen Helfer mit, dass aus der Feder von „Barde Kaspar“ (Thorben Schmidt) ein eigenes Lied für die Veranstaltung kreiert wurde. Mit dem erweiterten Rahmenprogramm – darunter ein Streichelzoo, Piraten- und mittelalterliches Lagerleben, die afrikanische Frauen-Trommelgruppe „Tatangis“, die beliebte Band Noor-Rock, Zumba, Country Sängerin Carol-Ann Linow und vieles mehr –, wünschen sich die Organisatoren, dass am Wochenende 15./16. Juli auch viele Besucher die Läufer und Teams unterstützen. „Man muss nicht betroffen sein, um Solidarität zu zeigen. Ein Tag lang wird gemeinsam ein Fest für das Leben gefeiert. Alle sind willkommen“, sagt Wienke Voß vom Projektbüro der Krebsgesellschaft SH.

Nach einer Eröffnungszeremonie mit Bürgermeister Jörg Sibbel startet der Lauf ins Leben offiziell mit einer Ehrenrunde der von Krebs betroffenen Menschen. Ein Höhepunkt ist bei jedem Lauf ins Leben die Kerzenzeremonie in der Abenddämmerung, bei der die Laufbahn von hunderten Kerzen, in teilweise selbst gestalteten Kerzentüten, erleuchtet wird.

Das Organsiationsteam freut sich über weitere helfende Hände im Bereich Catering.

Weitere Informationen gibt Gisa Thaisen, Tel. 04351/43118. Die Anmeldung der Mannschaften und weitere Informationen sind unter www.laufinsleben.de oder im Projektbüro bei Wienke Voß, Telefon: 0431/8001085, Mail:

voss@krebsgesellschaft-sh.de möglich.