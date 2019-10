Jes-Kruse-Schule Eckernförde : 350 Kinder laufen in einer Stunde 1948 Kilometer

Beim traditionellen Lauf vor den Herbstferien liefen die Jungen und Mädchen auf der Strandpromenade auf festgelegten Streckenabschnitten.

Eckernförde | An der dänischen Jes-Kruse-Schule ist es Tradition, vor den Herbstferien gemeinsam zu laufen. Am Mittwoch war es wieder soweit.

350 Jungen und Mädchen, unter ihnen auch einige Kinder des dänischen Kindergartens, waren eine Stunde an der Strandpromenade bei bestem Herbstwetter unterwegs. In dieser Stunde erliefen die Kinder 1948 Kilometer. „Die Schüler der höheren Klassen laufen einen Kilometer, die Jüngeren 500 Meter“, erklärte Sportlehrer Stephan Kapischke. Die älteren Schüler starteten auf Höhe der Galerie Nemo und liefen die Promenade entlang bis auf Höhe des Leuchtturms. Die Laufstrecke der Jüngeren befand sich zwischen Ostsee Info-Center und Ruderclub. In Dänemark veranstalten alle Schulen diesen traditionellen Lauf vor den Herbstferien, an dem sich auch die Lehrer beteiligen.

Die Motivation bei den meisten Schülern sei gut, sagte Stephan Kapischke. Trotzdem werde überlegt, im nächsten Jahr für die Klassenstufen neun und zehn andere sportliche Aktivitäten anzubieten. Aber diese sollen auch in Zukunft am Eckernförder Strand stattfinden.