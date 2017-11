Aufgabe im Bereich der Bildung : 3182 Schüler lernen in Eckernförde

vergrößern 1 von 2 Foto: archiv/ape 1 von 2

von Susanne Karkossa-Schwarz

erstellt am 18.Nov.2017 | 06:50 Uhr

Der Umzug der Gorch-Fock-Schule in den Wulfsteert ist gut verlaufen. Dank der guten Vorbereitung durch die Verwaltung und die betroffenen Schulen konnte die neue Sprottenschule Anfang September ihren Betrieb aufnehmen. 343 Kinder werden zurzeit vierzügig am Wulfsteert unterrichtet – damit gehört die Sprottenschule zu den größten Grundschulen im Kreis Rendsburg-Eckernförde. In den frei gewordenen Räumen der ehemaligen Gorch-Fock-Schule hat die Peter-Ustinov-Schule zwölf Klassenräume für die Mittelstufe eingerichtet, so dass das Raumproblem jetzt der Vergangenheit angehört. Das teilte Bürgermeister Jörg Sibbel auf der Sitzung des Ausschusses für Jugend, Kultur, Bildung und Sport am Donnerstagabend mit.

„Es stehen keine Konfliktthemen auf der Tagesordnung.“ Mit diesen Worten begrüßte Ausschussvorsitzender Reiner Bunte (SPD) die Ausschussmitglieder zur letzten Sitzung in diesem Jahr. Die Entwicklung der Schülerzahlen war eines der Hauptthemen im Bericht der Verwaltung. Mit Stichtag 30. September werden in der Primarstufe 674 Kinder in drei städtischen Grundschulstandorten unterrichtet. An der Richard-Vosgerau-Schule stieg der Anteil im Vergleich zu 2016 (167) auf 186 Schüler (+11,4 Prozent), in der Fritz-Reuter-Schule von 134 auf 145 Schüler (+8,2 Prozent). In der Sprottenschule sank die Zahl um 26 Kinder im vergangenen Jahr in der Gorch-Fock-Schule und der Grund- und Gemeinschaftsschule Süd von 369 auf 343 Jungen und Mädchen (-7 Prozent). In der Sekundarstufe I (Klasse 5 bis 10) werden in Eckernförde insgesamt 1912 Schüler unterrichtet (-3, 8 Prozent). Gesunken ist auch die Schülerzahl in der Sekundarstufe II auf 596 (-5,7 Prozent).

Insgesamt besuchen 3182 Jungen und Mädchen Eckernförder Schulen. Dass der Stadt eine wichtige Aufgabe im Bildungssektor besonders in der Sekundarstufe I und II zukommt, belegt der hohe Anteil auswärtiger Schüler: 1309 Jungen und Mädchen (41,14 Prozent) besuchen Bildungseinrichtungen im Ostseebad.

Eine Neuregelung der Schülerbeförderungssatzung des Kreises zum 1. August 2018 betrifft auch die Stadt Eckernförde. Neu ist die Festlegung, dass die Distanz von der jeweiligen Wohnung des Schülers zur Schule maßgeblich für die Berechnung und die Gewährung einer Schülerfahrkarte ist. Bislang gilt der Grundsatz, dass die Entfernung des geografischen Ortsmittelpunktes zur Schule ausschlaggebend ist. Das hat zur Folge, dass auch innerörtliche Schülerbeförderung anerkannt wird, wenn die Kilometergrenzen, die ein Schüler ohne öffentliche Verkehrsmittel zurücklegen sollte (2 km für Grundschüler, 4 km für Schüler der Klassen 5 und 6, 6 km für Schüler der Klassen 7 bis 10) überschritten werden – das trifft besonders für Schüler im nördlichen Eckernförde zu. „Die Verwaltung muss also pro Schulstandort eine Übersicht erarbeiten, aus der hervorgeht, welche Adressen innerhalb und außerhalb Eckernfördes der drei verschiedenen Kilometergrenzen liegen“, erklärte Wolfgang Melchin, Leiter des Hauptamtes.

Die Stadtbücherei hat ab 1. Januar 2018 neue Öffnungszeiten: „Der Markttag Mittwoch war ein großer Wunschtag der Leser“, begründete der Leiter der Stadtbücherei, Hans-Jürgen Simon die neuen Zeiten, „wir haben im besten Sinne der Nutzer entschieden.“ Ab Januar 2018 gelten folgende Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag, Freitag 10 bis 18.30 Uhr, Mittwoch 10 bis 14 Uhr, Sonnabend 10 bis 14 Uhr, Montag geschlossen. Die Stadtbücherei hat dann 33,5 Stunden geöffnet (alte Regelung 36,5 Stunden).