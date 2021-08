Tüttendorf/Wulfshagen : Die Elfen Oziana und Aurelia verzauberten auf dem Wohlder Markt 3000 Besucher

105 Aussteller präsentierten in der Gutsscheune und im Garten ein vielfältiges Angebot. Während aufgrund des Dauerregens am Samstag nur 700 Menschen kamen, fanden allein am Sonntag 2300 den Weg auf das Gelände.

Tüttendorf/Wulfshagen | „Etwas Sein, etwas Schein und ganz viel Schwein.“ Diese Erkenntnis von Ferdinand Piëch (früherer VW-Patriarch) fand sich mitten in der Stoff-Schweinefamilie von Susanne Pietsch (66) aus Malente, einer von 105 Ausstellern beim 13. Wohlder Markt am vergangenen Wochenende am Gutshaus in Wulfshagen. Lesen Sie mehr: GUT WULFSHAGEN IN TÜTTENDORF: Entspan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.