Strafzettel i : 30 Knöllchen in den Hüttener Bergen

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs hat sich gelohnt.

von Achim Messerschmidt

26. Februar 2020, 17:14 Uhr

Gross Wittensee | Parksünder hatten in der Vergangenheit in den Hüttener Berge wenig zu befürchten. Der Polizei fehlte schlichtweg Zeit und das Personal, um den ruhenden Verkehr zu überwachen. In Kooperation mit dem Amt Dänischenhagen ist seit Jahresbeginn ein Verkehrsüberwacher unterwegs. Wie Detlef Kroll, Vorsitzender des Hauptausschusses, berichtete, wurden innerhalb von vier Wochen 30 Verstöße in Sehestedt, Borgstedt, Haby, Holtsee und Groß Wittensee geahndet. Darunter Parken ohne Parkschein, in verkehrsberuhigter Zone, auf dem Gehweg oder mehr als eine Stunde im eingeschränkten Halteverbot.